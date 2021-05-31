本土疫情擴大，全國醫護人員與醫療量能都面臨極大挑戰，國泰金控繼5月26日捐款4000萬元後，今宣布再捐1.32億元，累計捐款總額1.72億元，要與全民齊心抗「疫」。

國泰金控董事長蔡宏圖心繫疫情，得悉各地醫療院所需資源投入，決定再次捐贈；因應最近疫情發展，增加捐款金額與對象，期能為每個需要的縣市政府盡一份心力，把資源挹注在最需要的地方。

國泰金控表示，新增擴大捐款包括台北市政府、新北市府各1000萬元（前後合計各2000萬元）、桃園市政府與彰化縣政府各捐贈1000萬元，台中市政府以及基隆市政府則各500萬元。

在醫護體系方面，台大醫院增加捐款1200萬元，合計捐贈2000萬元，台北榮民總醫院1500萬元、三軍總醫院1000萬元、台北市立聯合醫院增加捐款900萬元（前後合計捐贈1500萬元）、新北市立聯合醫院增加捐款900萬元（前後合計捐贈1500萬元）、部立臺北醫院1000萬元、天主教輔仁大學附設醫院1200萬元以及部立桃園醫院500萬元，總計累積捐款金額為1.72億元。

(中時 )