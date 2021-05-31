台灣近來高溫炎熱旱象嚴重，日前終於盼來大雨，暫時緩解缺水危機，讓民眾欣喜不已，沒想到藝人苗可麗卻在這時才發現家裡房子會漏水，甚至漏到一樓會淹水的程度，讓她相當傻眼。

苗可麗在臉書發文，表示開心終於下雨了，「但........我才發現我的房子，是豆腐渣做的」，透露自家房子一、二樓都漏水，還因此造成一樓淹水，她只好不停地擦掉地上的水，才能阻擋水往樓下流。

苗可麗曬家裡漏水慘況。（圖／翻攝自臉書）

而苗可麗同時也Po出家裡慘況的照片，只見她已在磚牆舖滿毛巾吸水，地上也放了好幾個大水桶和抹布，可是似乎仍沒太大作用，讓她崩潰大呼：「雨再下下去，我看我只能熬夜顧著它了，為什麼可以偷工減料到這種程度，為什麼可以這樣，太可惡了」，最後祈求「如果雨夠了，可以停一下嗎？」流露滿滿無奈。

Po文貼出後，不少網友點出她家磚牆的問題「都沒塗油漆當然會漏啊」、「要塗防漏劑」、「這個牆面會漏水是正常現象」、「牆壁也沒抹，不漏才怪」，也有網友建議苗可麗去檢察頂樓的排水孔是否堵塞，並安慰她「遇水則發，今年妳一定發發發」。

另外，所幸苗可麗即時發現漏水問題所在，稍早就透露有朋友們冒雨前去幫忙蓋防水布，讓她至少暫時用這方法度過這幾天的雨。

(中時新聞網)