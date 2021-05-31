防疫期間民眾外出戴口罩幾乎已成為下意識習慣，但網路上有網友提問，「護目鏡」是否必須配戴，該網友認為護目鏡是多一層保護；其他網友則列出必須戴的2大理由，其1是飛沫可能經由淚液進入人體，其2是若手部會沾染細菌病毒再揉眼睛，就有可能感染；許多網友則相當認同第2點，認為揉眼睛是相當危險的習慣。

1名網友在PTT上發文表示，他建議大眾搭乘捷運應該比照搭飛機，除了戴口罩之外，最好也把護目鏡戴上比較安全，「比較有憂患意識的應該都有準備好護目鏡才對，盡量保護好自己」；此文一發出即引發網友討論，有網友認為「還要戴手套」、「口罩的確不是百分百保護，而且有人戴口罩跟沒戴一樣」、「手記得要噴酒精，不要亂摸」。

有網友提問，「護目鏡」是否必須配戴，該網友認為護目鏡是多一層保護，其他網友則列出必須戴的2大理由。（圖／翻攝自PTT）

也有網友點出戴護目鏡最主要的功用其實是「防止手摸到眼睛」，因為如果日常的細菌、病毒沾染在手部，而民眾又揉眼睛、摸臉的狀況下，病毒就可能透過眼睛進入人體，因此需要護目鏡，「主要還是手部經常噴酒精消毒」、「眼睛有淚液，所以有戴護目鏡還是比較保險」。

不少醫療學者也提到，相對於口鼻的保護，眼睛的防禦稍微低了點，眼睛結膜直接與外在接觸，只有閉眼、睡覺時才受到保護，因此戴上護目鏡、防護鏡確實是多一層保護；學者建議，護目鏡對醫療人員來說是必要的，防疫期間盡量不要佩戴隱形眼鏡，且1天至少2次以正確方法清潔消毒鏡架、鏡片。

(中時新聞網)