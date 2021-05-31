全球最大的對沖基金集團橋水（Bridgewater Associate）創辦人達里歐（Ray Dalio）近年來相當看好大陸經濟前景，主要是美國預算赤字居高不下，債務泡沫堆到難以想像的程度，從拜登政府提出的2022年度預算高達6兆美元來看，未來美國債務占GDP比重只會更高，至於大陸經濟，達里歐認為發展潛力巨大，看好有高收益的大陸國債表現。達里歐近期受訪表示，他認為人民幣可以比預期更快成為全球儲備貨幣。

據CNBC報導，達里歐指出，未來幾年有更多的全球貿易活動與金融交易，可能開始採用人民幣計價，這有助於人民幣在國際貨幣市場有更廣泛的運用。

美國聯準會(Fed)與美國財政部為了拯救受到新冠疫情衝擊的美國經濟無上限寬鬆以及大規模經濟刺激，雖提供史無前例的資金流動性，卻也讓美元變得相當弱勢，達里歐去年在Reddit Ask Me Anything的公開問答場合上提到，美國政府大量印鈔，將來可能還會繼續創造更多債務以及更寬鬆的貨幣政策持續下，投資人要注意債務與金錢對於資產與其他貨幣的價值波動。

達里歐重申，大陸擁有具有吸引力的債券市場，更加開放的資本市場。隨著大陸資本市場更加開放，大型投資機構、各國央行等都會認為自己在大陸市場投資比重不足，紛紛提高對人民幣使用的機會，帶動人民幣升值。面對可能來臨的通膨陡升問題，達里歐認為，美元正處在貶值邊緣，上次面臨這樣的危機是在1971年，

達里歐以荷蘭盾、英鎊舉例，當年這些國家都是全球最大貿易國，如今大陸也躍升成全球最大貿易國，人民幣的地位將急速上升，並挑戰美元。

人民幣近期也持續大漲，周一(31日)早盤離岸、在岸人民幣觸及 2018 年 5 月來新高，但大陸人行宣布將上調金融機構外匯存款準備金率，收緊大陸銀行體系的美元拋售帶來的壓力，雖然這替不斷高漲的原物料價格降溫，但對於大陸出口相當不利，這次人行14年來首度執行該政策，這也顯示人民幣有龐大的升值壓力存在，讓人民幣應聲回跌。

(中時新聞網)