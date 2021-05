具有撫慰心靈力量的天使之聲-手嶌葵,迎向出道15周年,獻上集結了15年來多首大家耳熟能詳作品的精選輯《Simple is best》,其中再精挑細選出曾為各大電影、電視劇、廣告等獻聲的極選之作,推出數位專輯《Highlights from Simple is best》。收錄歌曲包括從出道當時則一鳴驚人的吉卜力動畫電影《地海戰記》劇中歌曲〈瑟魯之歌〉,電影《來自紅花坂》主題曲〈道別的夏天~來自紅花坂~〉的珍貴現場演唱版本。6月4日發行。

精選中除收錄日劇《追憶潸然》主題曲〈給明日的信箋〉外,電影《澪之料理帖》主題曲〈凋謝之後〉,在片尾手嶌葵以獨一無二的輕柔美聲,搭上櫻花漫天飛舞的畫面,配合故事結局,許多觀眾被逼淚、直嚷「太好哭」,堪稱今年最催淚櫻花曲。主題曲特邀曾打造《魔女宅急便》兩首名曲的經典創作女王松任谷由實擔任詞曲,並由松任谷正隆擔任編曲,歌詞描寫「那些深刻在心的決不輕易消失」,字句動人,以手嶌葵微風般輕撫耳畔的柔和歌聲,點滴地唱進心坎裡。

手嶌葵(左)為《澪之料理帖》演唱主題曲。(風雲唱片提供)

此外還有今年拿下亮眼收視率、引發討論話題的人氣日劇《天國與地獄》主題曲〈我回來了〉等人氣歌曲的2021全新混音版。此外再加上成為她踏入樂壇契機、翻唱自Bette Midler的〈The Rose〉15周年紀念版本等,共13首極緻精選,絕對值得樂迷們重新品聆回味。

(中時 )