新北市中和地政事務所為製作權狀袋，於6月1日至6月10日於該所官方網站舉辦「權狀一手袋著走」權狀袋款式票選活動，歡迎民眾踴躍參與。

中和地政事務所陳素霞主任表示，土地登記為地政機關依法定程序，將不動產物權之取得、設定、喪失、變更情形記載於登記簿冊，以保障產權，並藉由產權資料公示，確保交易安全之行政行為。於辦妥不動產權利登記或權利變更登記時，除法規另有規定外，登記機關應即繕發權利書狀予權利人。

權利書狀為一項重要的不動產權利憑證，是該所製作並提供權狀袋予來該所申辦案件的民眾，使民眾在取得權利書狀時更易於攜帶、收納及保存。為貼近民眾需求，該所舉辦「權狀一手袋著走」權狀袋款式票選活動，共有繞線文件袋、拉鍊式夾鏈袋及U型文件夾三種款式，邀集民眾選出喜愛的款式。

為鼓勵民眾參與本次活動，該所將於活動結束後，將抽出10名幸運兒，並致贈精美小禮品1份，歡迎民眾一同參與。

(中時 )