國內本土疫情嚴峻，華視美女主播林彥汝29日在臉書證實一家三口都感染新冠肺炎，引發外界關注；今（31日）她再度分享現況，雖然喉嚨痛仍持續，但老公已送醫治療，自己和6歲兒子則前往士林檢疫所隔離，全家都獲得良好的照顧。

林彥汝昨（30日）透露被通知有病房可入住，但考量患有氣喘和過敏病史的丈夫，健康狀況並不穩定，「我先生從病發以來，一直呼吸不到空氣，半夜情況更嚴重，全身無力、臉色極慘，15分鐘後救護車終於來了，當天的15分鐘，好像一輩子那麼漫長」她不放心獨自留丈夫在家中，便婉拒送醫治療的機會。

事隔一天，林彥汝今（31日）在臉書捎來好消息，「我先生已經先送醫，在病房治療，我也在今天中午被安排到士林檢疫所隔離，跟六歲的兒子住在一起。」同時，家中的毛小孩在二姐的幫忙下，提前聯絡動保處得到妥善的安置，讓她能無後顧之憂。

今天是染疫的第八天，林彥汝透露喉嚨還是很沙啞，無奈的感嘆：「覺得好得很慢。」確診的消息傳開後，許多網友紛紛主動留言關心，她感到相當溫暖，「很謝謝大家的關心，彥汝沒有辦法一一回覆，不過都有閱讀，再次謝謝大家。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)