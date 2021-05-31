立法院會今天三讀通過修正紓困條例部分條文，立法院長游錫堃隨即簽署紓困條例修正案公文，咨請總統公布。總統府晚間已火速發布總統令，正式公布紓困特別條例修正條文。

根據立法院會今天三讀通過的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條及第19條修正條文，紓困所需經費上限為新台幣8400億元，得視疫情狀況，分期編列特別預算，送請立法院審議。

修正案另延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止，修正案由總統蔡英文簽署、行政院長蘇貞昌副署後，於今晚火速公布。

(中時 )