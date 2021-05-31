疫情持續延燒，基隆市這幾天確診案例突破十位數，甚至一路飆升，今天終於下降到3例，市長林右昌表示，今晚終於可以稍稍安心睡一下，也直呼現階段防疫初步有成，「我們真的守住了」。

林右昌深夜在臉書感性發文指出，這半個多月以來，台灣的疫情從二級警戒升高到三級，大台北首都圈每日確診數不斷創新高，看著雙北地區破百例，而基隆緊鄰雙北市，也令人格外緊張。

林右昌說，這陣子經常請教專家、每天研究掌握疫情發展，往往弄到凌晨3點都還睡不著，好幾次為了掌握最新資訊，半夜還在和衛生局長及疫政科長聯繫，無意間發現已經深夜凌晨2點多，才立即中止討論，要大家趕緊休息，而每天最焦慮的是全國確診數字，日復一日，夜復一夜，不知不覺也爆瘦了9公斤。

林右昌提及，回想本土疫情爆發之初，他下令立即關閉所有公共場所、勒令八大行業停業、廟口夜市休市，甚至要求傳統市場停業等，把一切防疫手段做到極至，也率先向中央喊話延長三級警戒，最後更當了烏鴉，直接點明傳統市場是當前最大群聚破口。

但所有努力還是有成效，林右昌指出，5天前，基隆單日新增17例確診，前天14例、昨日8例，確診數居高不下，那時壓力幾乎到了頂點，市府團隊每天宛如在壓力鍋裡翻騰，所幸今日降為3例，也代表基隆防疫初步有成，他說，今晚終於有種如釋重負的感覺，躺在辦公室沙發上連動都不想動，希望疫情盡快平息，台灣加油。

(中時 )