對於近日來疫苗爭議，民眾黨立委蔡壁如表示，去年國際上沒有疫苗的時候，用二期來緊急授權給國產疫苗，醫學倫理上或許說得過去。但現在，國際上三期做完的疫苗品牌很多，為什麼不用？沒有三期試驗就給國產疫苗緊急授權，在倫理上就很難辯護。

新冠疫情嚴峻，疫苗到手數目卻遠遠不足，中央流行疫情指揮中心昨(30)日證實，疾管署與高端、聯亞兩家藥廠簽完合約，不過，國產疫苗目前仍在二期臨床試驗階段、還沒進行三期實驗，引發社會熱議。

民眾黨立委蔡壁如在臉書指出，她站在第一線，眼看著因為疫苗的短缺，一個又一個被送進醫院或防疫旅館的確診者，心在滴血。包括宗教團體、企業到民間友人，也都希望盡一己之力，幫國家、幫國人進口疫苗，她不知道這個政府有沒有聽到民眾的心在淌血的聲音。

「我絕對支持發展國產疫苗」，蔡壁如強調，「做完二期試驗，6月或7月可打疫苗」之說法，其實遺漏了重要步驟，正確的流程應該是「先有合理、清楚可行、可受公評的技術準則，再設計並執行臨床試驗，做完試驗後讓證據説話。」 她呼籲，應該讓食藥署及醫藥品查驗中心進行獨立的專業判斷。

她也套用民進黨最常用的「時空背景不同」來說，去年國際上沒有疫苗的時候，用二期來緊急授權給國產疫苗，醫學倫理上或許說得過去。但現在，國際上三期做完的疫苗品牌很多，為什麼不用？沒有三期試驗就給國產疫苗EUA，在倫理上就很難替核准的人辯護。她認為，不但是把國人當成實驗體，更是在摧毀我們的生技產業。

她也呼籲，扶植國產疫苗也還是要遵循國際技術準則，產品才會有國際競爭力，才是正途，揠苗助長不是健康的方法。

(中時新聞網)