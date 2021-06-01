有位家長怕小孩在這段時間亂跑，請設計師剪一顆「不敢出門的髮型」。結果讓小孩看到新髮型瞬間哭爆。(摘自高雄五甲大小事臉書)

一位家長擔心疫情期間小孩亂跑出門，希望能設計一顆讓他不敢出門的髮型，於是，小孩看到自己竟頂著一顆「地中海禿頭」瞬間哭爆。(摘自高雄五甲大小事臉書)

全國3級防疫警戒將執行到6月14日，這段期間民眾非必要盡量減少外出，高雄一位髮型設計師表示，有位家長怕小孩在這段時間亂跑，請他幫忙設計一顆「不敢出門的髮型」。結果，對方小孩看到自己竟頂著一顆「地中海禿頭」瞬間氣哭，連網友都直呼，「這下手太狠了！」

原PO在臉書社團「高雄五甲大小事」上表示，有一位家長擔心疫情期間小孩亂跑出門，希望他能剪一顆讓小孩不敢出門的髮型。沒想到，小朋友見完工照後直接哭到爆！連忙向媽媽一直哭著說「我不要出去了！」

原PO隨後附上他親自設計的造型，只見小孩從額上至頭頂的毛髮都被剃除，只保留兩側和後腦勺的頭髮。網友見狀驚呼，「是韓市長嗎」、「如果是我出門一定戴口罩加帽子」、「這頭髮生出來也要1個月，應該得諾貝爾防疫獎」、「這位家長真狠，卻不得不說這下小孩真的會乖乖在家」、「見鬼啦…太狠心下手了吧！」

根據《東森新聞》報導，楊姓設計師受訪表示，一位15歲男孩的母親來店要求「剪一顆羞恥到不敢出門的髮型」，他原本想說在頭上剃出「COVID-19」就好，但想說小孩剪完搞不好會去跟同學炫耀，於是把上方頭髮全剃光。小孩當下顯得相當憤怒，不過身旁的媽媽卻笑得很開心。

(中時新聞網)