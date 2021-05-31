國際太空站最近的一次設備檢查，發現它的主機械手臂-「加拿大臂2號」(Canadarm2 )破了一個洞，顯然是被太空碎片所撞壞的。所幸機械臂還可以運作，但這一撞傷的確實不輕，刺穿了機械臂外的保溫罩，也損壞了吊臂桿。

國際太空站主要的機械手臂就是加拿大臂2號，它的正式名稱是太空站遠程操縱器系統 (Space Station Remote Manipulator System，簡稱SSRMS)，加拿大臂2號是它的主要結構，也成了日後的外號。之所以稱這名字，正是由加拿大航太局(CSA)所設計，它 已成為太空站的固定裝置長達 20 年。它總長17.6公尺，總重1,800 公斤，可負荷11.6噸的物體，還可以幫助太空梭停靠國際太空站。加拿大臂1號就是太空梭上的機械臂，2號的性能更強，當初國際太空站的組建，也少不了加拿大臂2號的幫忙。

科學警告(science alert)報導，加拿大臂2號的受損，使太空行業者再次關心太空飄淨的碎片問題，這些碎片成了太空行業的最大風險，被碰撞都會造成嚴重破壞。目前漂流在低地球軌道上，有超過 23,000 件太空廢棄物被跟踪，可提醒人造衛星和國際太空站迴避，然而尺寸太小的物體無法追踪，它們的數量更無法估算。

體積小的物體雖然破壞力稍小一點，但是它們的軌道速度依然很快，一但碰撞了仍然會造成重大損害，很可能接穿透金屬板。

受損是在 5 月 12 日的例行檢查中發現的，目前尚不清楚撞擊發生的確切時間。不管如何，美國航太總署與加拿大航太總署正在合作，評估損壞情況。

加拿大航太總署表示： 「分析結果表明，手臂的性能並未受到影響。」

自 1957 年，蘇聯發射第1枚人造衛星「史普尼克1號」以來，太空碎片一直在累積。根據歐洲航太署的一份報告，估計有 1.3 億個小於 1公分人為物質碎片環繞地球運行。

(中時新聞網)