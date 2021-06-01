《財訊》報導指出，易牙居的仁愛店、中和店，在SARS那年結束營業；去年新冠肺炎疫情延燒，『吃的地方易牙居創始店』也悄悄收攤；如今只剩易牙居點心坊一家，難過的是，今年是易牙居正邁入第30年，我這幾天認真想過關門，很不捨，但還在撐。」易牙居老闆林志成感傷地說。

30周年悲歌 現在的營收都不夠付房租

5月烈陽燒得疫情發燙，餐飲業卻迎來一陣寒冬。「就像坐在冰庫裡，」林志成形容自己的心情，以及店內的氣氛，「去年2月疫情爆發，店內業績瞬間蒸發9成，花了3個月才慢慢恢復；這次疫情本土確診那麼嚴重，三個月也不可能恢復，後面會怎樣，不敢想。」

《財訊》報導指出，易牙居每月20名員工近百萬元的薪水，35萬元的房租，現在外送、外帶1天不到1萬元的營收，連房租都不夠付。「其實店內編制只需12人便足夠，許多人是我之前店裡的員工，上了年紀，裁掉他們上哪找工作？」

老台北人的回憶「易牙居」，1991年創店，全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」，因生意大好隔年再開2店「易牙居點心坊」，兩家店皆位在公館商圈的羅斯福路3段巷內；全盛時期有6家分店，高峰期單一家店的年營收可高達5000萬元。

《財訊》分析，當年易牙居靠著港點現點現做、湘粵料理快炒區隔市場，以CP值高聞名，成為家庭好友的聚餐勝地，排隊至少要花1小時，吸引不少政商名流、影視藝人捧場。在飯店上班、自認嘴很刁的老顧客程秀蘭表示，易牙居價位合理，西杏明蝦捲、芝麻捲、乾炒牛河是她最喜愛的3道菜，「西杏明蝦捲的蝦子厚實飽滿，乾炒牛河牛肉新鮮又大塊，河粉炒得很Q。若因疫情關店，就可惜了。」

1990年蓮園餐廳因遭遇大火，包括林志成的哥哥林局衛在內的7名年輕員工與股東合資，在台北公館開了「吃的地方易牙居」，由於股東們有當時知名的蓮園、彭園餐廳內場及外埸經驗，他們肯拚、技術底子佳，時常賓客爆滿，在公館地區造成轟動。為了區隔兩家店的商品，第2家店改以林局衛拿手的港點為主，也在彭園、蓮園掌廚過的林志成由哥哥引薦，甫退伍便加入2店的股東行列，負責內場菜色。

(中時新聞網)