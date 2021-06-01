配合中央流行疫情指揮中心，台中市政府5月25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，高鐵各車站營業時間自5月27日起提早至23時30分收班，台中捷運綠線將自5月27日至6月14日取消高鐵台中站0時15分加班車，並自6月1日至14日調整全線營運班距，平日10分鐘1班，假日15分鐘1班。

由於大眾運輸系統在整個防疫工作中是極重要的一環，台中市政府為了讓市民能夠「行的安全」，在交通防疫方面早已超前部署，做了完整的準備和措施。例如，在捷運方面，為減少群聚感染，防止疫情擴散，中捷車站各販賣店即日起暫停營業至6月24日止。

中市公車防疫雙管齊下-5月21日起實施實聯制並裝設酒精／台中市政府提供

中捷公司並提醒民眾，乘車時請全程佩戴口罩，並配合「簡訊實聯制」，於進站前、列車上、出站後掃描QR Code完成實聯登記。此外，中捷各車站及列車已提高清潔消毒頻率，車站也提供酒精自動噴灑器供旅客使用，請旅客安心搭乘。

在公車防疫方面也持續加嚴加密，全面落實公車實聯制，民眾可利用掃描QR Code、簡訊輸入場所代碼或填寫實名登記小卡等方式完成登錄。為了便利民眾掃描QR code，公車每面車窗一律張貼QR code、博愛座及輪椅區附近張貼QR code等防疫措施，以方便身心障礙乘客進行實聯制登錄。

除了車輛自身消毒外，全市公車上亦提供酒精供乘客消毒使用，全力守護民眾健康。也提醒民眾搭乘大眾運輸時，口罩應戴好戴滿，以遮住鼻口，才能有效杜絕防疫破口。

公車首排座位禁止入座／台中市政府提供

台中市自5月25日起推出「公車首排座位禁止入座」、「全車車窗全面張貼QR code」，以利民眾進行實聯制登錄，並保持公車內的社交距離，降低民眾上下車接觸範圍，共同為公車防疫努力。

另外，為兼顧防疫與停管員用餐需求，台中市政府設置停車場用餐區，並持續落實公有停車場防疫措施，每日清潔、消毒停車場域及設備；另為擴大防疫工作，張貼簡訊實聯制QR code供民眾掃碼登記，也延續線上購買月票享有優惠等措施，共同為防疫努力。

公有停車場強力落實防疫措施-停車場域及設備每日清潔消毒／台中市政府提供

市長盧秀燕表示，目前台中境內民眾外出時應全程佩戴口罩，搭乘大眾運輸也無例外，交通局將定期稽查，未戴者將先勸導，若不聽從，將依照《傳染病防治法》處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。此外，台中市計程車、公車及場站每日均進行消毒，服務人員全程佩戴口罩；在iBike站點、公共停車場中民眾接觸頻繁的取票機、繳費機、磁扣等，也要求業者每日進行車輛及各項設備消毒，交通局將不定期派員稽查。

(中時新聞網)