新冠疫情影響下全國進入三級警戒，運彩除了所有經銷商及到店客戶全程配戴口罩、落實實聯制、保持安全社交距離、彩券即買即走外，更全新導入行動身分識別（Mobile ID）服務，快速受理並開通網路會員申請，讓大家防疫宅在家裡也可以很便利地完成網路會員申請及投注。

防疫宅在家也可以完成運彩網路會員申請及投注

台灣運彩總經理林博泰。(台灣運彩提供)

獲近60家金融機構採用的行動身分識別（Mobile ID）服務，可以讓申請者直接透過手機快速完成身分認證，台灣運彩也於5/25起開始採用並受理網路會員申請，有意申請運彩網路會員的民眾（須年滿20歲），只要上台灣運彩網站申請，系統就會自動透過行動身分識別（Mobile ID）服務進行身分驗證，快速完成會員申請並開通，讓大家疫情期間可以少出門，少接觸，宅在家裡就可以完成網路會員申請及投注，一起安全度過這段非常時期。

1.輸入基本資料。(台灣運彩提供)

2.點選告知聲明並輸入驗證碼(台灣運彩提供)

3.手機接收驗證碼(台灣運彩提供)

4.輸入手機收到的驗證碼(台灣運彩提供)

5.系統開始認證(台灣運彩提供)

運彩網路會員申請很簡單，只要是手機本人透過手機開啟台灣運彩官網會員申請的網頁，輸入姓名、身分證統一編號、生日、手機號碼、手機電信業者以及驗證碼，點選「我已仔細閱讀以上「個人資料運用告知聲明」所有內容，茲同意並願意遵守該等條款」及「我確認填寫的所有資料都是我本人的資料無誤，如有不實，願負一切法律責任」，按「下一步」後，系統會以簡訊方式回傳一組驗證碼至您的手機，輸入手機驗證碼後按「下一步」進行身分驗證，點選「我已閱讀並同意使用授權條款」並按「確定」，驗證通過後，填入地址、電子郵件信箱(E-mail)及推薦入會經銷商證號即完成申請程序，收到開通的電子郵件後再入金即可進行投注。

6.點選已閱讀同意後按確定(台灣運彩提供)

7.確認Wi-Fi關閉(台灣運彩提供)

8.系統身分識別中(台灣運彩提供)

9.身分認證已完成(台灣運彩提供)

10.點選同意個資(台灣運彩提供)

11.會員申請成功(台灣運彩提供)

(中時新聞網)