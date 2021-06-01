許多人因為新冠疫情升溫開始在家工作，這段時間是否有被家中貓咪霸佔筆電的甜蜜負荷？國外一名女網友拍攝影片分享秘技，她替喵星人也買了小台的筆電模型玩具，結果還真的成功吸引喵星人過去，女網友的煩惱解決了，影片也獲得百萬人按讚。

宅在家辦公期間，如果家中的喵星人老愛霸佔筆電，可能會讓許多急著和老闆、客戶視訊開會的朋友相當困擾，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，一名帳號為@winifredandyara的女網友日前拍攝TikTok短片和網友分享自己的秘技。

她說搜尋過網路大神後，為家中貓主子買了一台銀色蘋果筆電模型玩具，畫面顯示，當她把筆電模型放在自己的粉色筆電旁時，貓主子果真從粉色筆電鍵盤上起身，不斷把鼻子湊向銀色筆電的鍵盤上聞一聞，之後貓咪就安靜趴在自己的小筆電上，冷眼觀看女網友辦公。

實驗成功讓女網友在影片中尖叫歡呼，這則影片在短短10天內獲得180萬人按讚。

女網友解釋，網路上有人分享貓咪霸佔筆電是在模仿飼主的動作，所以如果牠們也有自己的筆電，就不會來打擾飼主。

不過先前有動物心理學家指出，貓咪深受筆電吸引，是因為鍵盤上有飼主的氣味，牠們爬上去是想要留下自己的味道。

(中時新聞網)