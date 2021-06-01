大腦透過訊息的接收與輸出，完美控制整個身體的運作，讓我們在不停變化的環境下生存。有鑑於此，身體出現任何大小情緒或病痛，大腦會先知道；不僅如此，絕大多數的疾病，就從大腦變弱、退化、失能等隱而不顯的蛛絲馬跡中，可以看出端倪。功能身經學專科醫師李政家表示，如果能夠檢測大腦退化處，並且加以活化，就能達到改善身體健康的目的。

●從臉部、步態 就能看出左右腦平衡狀態

李政家醫師在《腦癒力》書中強調，大腦與身體器官有密切的對應關係，不只在訊息與指令傳遞，也主導身體的敏感度與活化程度，「正常人的大腦是左右腦平衡，若大腦的某一側持續退化，就會影響我們的身心狀況。」

簡單的自我檢測方式包括：

1.臉部觀察

大腦會直接影響臉部肌肉的張力，因此可以看看臉部特徵是否左右有差。李政家說，若以右腦較差的情況來看，臉部會呈現右額皺紋較少、右眉較低、右眼瞼較下垂、右側法令紋較淺或較低、右側嘴角比較低，反之左側較低則是左腦較退化。

2.步態觀察

李政家醫師指出，一般來說，大腦弱化或是失衡時，可以從走路姿態觀察出來，像是走路時弱腦同邊的手臂，擺動幅度較小、弱邊腳掌下垂，比較容易被絆倒、或是原地踏步時無法維持定點，由於肌肉張力不一致，讓步輻步一，容易往弱邊轉圈圈。

●試試原地踏步測試 不少人有驚訝發現

李醫師提供一個簡單的測試方法，先閉上眼睛，將兩手平舉，腳抬高，在原地踏步20下後張開眼睛，如果你的角度偏移超過30度，代表大腦可能已有退化跡象。

原地踏步+指尖碰鼻尖測試：來測測你大小腦是否退化了。(影音來源／新自然主義提供）

●手腳畫8運動 幫助活化大腦

想要活化弱邊腦，有許多不同的方式，李醫師舉出其中一種手腳畫8運動，不受場地限制，隨時隨地都可以進行。

手腳畫8運動：大腦活化術，挽救弱化、失衡的左右腦。（影音來源／新自然主義提供）

(中時新聞網)