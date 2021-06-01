【回憶殺】台灣觀眾可能不太熟悉張國鋒這三個字，但一定看過他在電影中的身影，大陸演員張國鋒累積了60多部戲劇，還演出過《神探狄仁傑》、《倚天屠龍記》等知名作品，在當地可以說是家喻戶曉，然而其實他的真實身份是劫財殺人的通緝犯，本名也不叫張國鋒，而是「吉世光」。

吉世光從小家境不好，成長過程中誤交損友，結伴到處行竊搶劫，1998年，一行人鎖定刑警楊琳，不但搶走對方的配槍，還洗劫他們夫婦倆的財物，同夥2人拿刀狠刺受害者致中傷，然而他們很快就落網，吉世光卻潛逃到浙江，改名為「張國鋒」，重新過起日子，他在餐廳駐唱賺錢，隨後更到橫店當臨演維生，由於他的個性海派，加上過去有主持和播音的經驗，他逐漸受到賞識。

吉世光共演出了60多部戲劇作品。（圖/翻攝自微博）

吉世光的表演天賦受到認可，慢慢從臨演成為配角，一開始他害怕自己的身份會暴露，但時間一久，他的容貌也有些變化，便鬆懈下來，接連演出了多部戲劇，他的戲份越來越重，更憑藉著《潛伏》入圍了最佳男配角獎，2011年，他還在拍攝新戲《少林猛虎》，警方根據線人提供線索，循線找到吉世光的浙江藏身處，才終於結束他長達13年的逃亡生涯。

吉世光2011年入獄。（圖/翻攝自微博）

吉世光被判處10年徒刑，他在影視圈打滾的這幾年，一直都熱愛演戲，也對當年衝動的行徑感到後悔，入獄之後他積極改變自己，前後2次減刑，已於去年底出獄，如今的他在朋友開的店裡幫忙，陪伴在母親身邊，同時也在著手創作劇本，想將親身經歷寫成電影，以此告誡年輕人別犯下和他一樣的錯誤，付出龐大代價。

(中時新聞網)