台北市的安養院爆出確診、逾30人快篩陽性，讓人想起國際疫情爆發之初，許多國家的安養機構都成為確診熱區，體弱老年人也成為新冠疫情下最脆弱的一群。國外研究指出，院內定期快篩，能有效抑制群聚感染；台灣何時能自主快篩，還有待政府拍板。

●安養院為何成破口？ 歐盟：失智者多、傳染病訓練可再強化

在先進國家，65歲以上、住在安養院的染疫死亡風險，比起住在一般社區，足足高出24.4倍。

專家過去指出，長照、安養機構的年長病患者集中生活，感染風險特別高。此外，院內病患的抵抗力偏低，許多人本身就患有呼吸道的慢性病，染疫後易演變成重症或死亡。

歐盟疾管局（ECDC）調查分析，安養院病患的失智症比例高，自理能力低、難以配合防疫；在國外，染疫致死的失智者，比例高達19～31%不等。另一個重大破口，是照服員對傳染病的防疫認知不如一線醫護，院內整體控管措施不足，未能有效降低人傳人風險。

研究人員也觀察到，照服員、病患本身都對新冠肺炎的症狀不熟悉，導致太晚發現疑似確診者。還有無症狀感染的照服員，同時在多家安養中心服務，未經篩檢而造成跨機構傳染。

研究指出，如果能讓照服員接受快篩訓練，並在院內定期為所有工作人員做快篩，傳染給病患的風險，可以有效降低25.9%。(示意圖/Pexels)

●降低人與人接觸時間，應是第一優先

長照中心、安養院群聚感染問題，一直困擾各國當局，目前也有不少專家提出相應做法，盼能協助養護機構防堵疫情。

美國州政府衛生部建議，安養院應該把「降低照服員與病患接觸時間」設成第一目標。具體作法包括：重新做人員分工，或是嚴格區分病患與工作人員的活動區域。

根據世衛的提議，把不需要近距離接觸的工作分成一類，交由特定的一組人來做，較能夠控制感染範圍。如果為了公平起見，讓所有人都輪流做不同工作，反而會讓每個人都增加接觸風險，無助於防堵機構內感染。疑似感染的病患，也建議設置獨立區塊、分開照顧。

●研究：照服員每週快篩，感染率降42%

加拿大第一波新冠疫情來襲時，有高達8成死者都在安養院內染疫。《預防醫學》期刊一則當地研究發現，廣泛施打疫苗，是安養院確診數下降的重大關鍵。

此外，研究還指出，讓照服員接受快篩訓練，並在院內定期為所有工作人員做快篩，傳染給病患的風險，可以有效降低25.9%。如果每週做一次鼻咽快篩、1天後判讀結果，甚至能降低42.1%的感染風險。

●自主快篩 台灣何時開放？

多國都開放民間自主快篩，民眾可以到藥房購買快篩試劑包，在家做篩檢。目前，我國法規尚未開放私人機構直接購買醫材，包括篩檢新冠肺炎所使用的試劑。但近期有企業向政府提出，希望能自主購入國外的快篩試劑，以便更快確認員工染疫情形、提高控管效率。

指揮官陳時中日前鬆口說，近期將與專家研議指引，有條件放寬規定。倘若開放自行購入快篩試劑，養護機構的防疫風險，屆時或可再降低一些。

(中時新聞網)