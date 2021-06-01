你是否曾在皮膚下方摸到一團不會痛的腫塊，假使指頭出點力壓壓看時，會有些許移動。而且，甚至你可能發現不只一顆這樣的腫塊？到診所就診後，醫師告訴你說：「這是脂肪瘤。」那脂肪瘤到底要不要緊，我們一起來看看。

●脂肪瘤的特色

→脂肪瘤可以長在身體的各處，無論是脖子、肩膀、背部、腹部、手臂、大腿都可能發現有個皮膚隆起的位置，摸起來在皮下組織處有個腫塊。而外觀上除了隆起外，並沒有明顯的膚色變化。

→脂肪瘤可以發生在男性或女性身上，沒有哪個性別較容易好發。

→脂肪瘤通常不會太大，臨床上常見的脂肪瘤大約是1到4公分之間，大於5公分的脂肪瘤並不多。

→摸起來像是皮膚下方有軟軟的一團東西，而且可以動來動去，大部分時間不會痛，但有時還是會痛。

→這團脂肪和ㄧ般的皮下脂肪不一樣，並不會按下去之後就壓扁或有散開的感覺，因為脂肪瘤的外面包著一層薄薄的纖維組織，因此會維持脂肪在一個團塊內的樣貌，難以被壓散。

脂肪瘤的特色。(圖/照護線上提供)

→在任何年齡層都可能長出脂肪瘤，不過於40歲到60歲之間大概是最容易出現脂肪瘤的年紀。

→脂肪瘤通常無害，如果真的長的太大，或很常會痛的話，要考慮開刀移除。

●為什麼會長脂肪瘤？

相信很多人聽到自己長了脂肪瘤的時候，都會尷尬地問：「是不是太胖了才會長脂肪瘤？」其實，多數意見認為脂肪瘤與胖瘦沒有絕對關係，臨床上很多看起來瘦瘦的，體脂率不高的人，一樣會長出脂肪瘤。假使正在減重，把體脂率從35%降到15%，長出的脂肪瘤也不會因此消失。不僅減脂沒幫忙，目前也沒有發現當避開某些食物，或改變生活習慣，就能讓脂肪瘤不見。

為什麼會長脂肪瘤？(圖/照護線上提供)

長出脂肪瘤的確切原因並不清楚。目前比較能肯定的是脂肪瘤生長應該與基因有關，因為家族裡如果有人身上長著脂肪瘤，子孫也比較有機會後來長出脂肪瘤。有些研究發現如果身體某處受過外傷，可能比較容易長出脂肪瘤。

●擔心好像長了脂肪瘤，該怎麼辦？

雖然這樣看下來，脂肪瘤應該是個很無害的東西，但當你第一次發現皮膚下方長了一團新的腫塊時，可能還是要先找醫師看過這些異常突起的腫塊，確定這是脂肪瘤，或者為其他問題才好。

最好不要自我診斷。很多人會誤以為自己手臂長過脂肪瘤，那摸到其他位置好像有個團塊時，就逕自認定其為脂肪瘤。這樣不行喔，尤其是長在一些普通難以分辨的位置時，例如在乳房處，就應該要做超音波，確定究竟是乳房纖維腺瘤、纖維囊腫，還是脂肪瘤、皮下囊腫才好。診斷不同，處理方式是不同的，盡量不要逕自診斷。

●確定是脂肪瘤後，並不一定要處理掉這些脂肪瘤

除非這個脂肪瘤長的位置讓你感覺有礙觀瞻，或是脂肪瘤持續長大，常常會讓你覺得痛，或是長在關節處、長在容易被壓到而不舒服，那就考慮開個小刀把脂肪瘤除。

假如決定不開刀，要記得偶爾關心一下自己的狀況。當脂肪瘤快速長大，最好要再度拜訪醫師，看看是否需要做切片證實腫塊的內容物。雖然發生惡性脂肪肉瘤的機率很低，但當腫瘤太大、長的太快，都值得再度關注。

(中時新聞網)