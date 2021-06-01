以色列去年砸重金買疫苗，如今施打成績亮眼，近期當地國產疫苗也即將進入第3期人體試驗，採購與研發雙管齊下，他們如何靠疫苗守護國民健康？

由以色列生物科學研究所（IIBR）所研發的新冠疫苗BriLife，去年秋季徵集首批臨床受試者，如今順利通過前面2期、即將邁向第3期人體試驗，預估最早2023年春季能上市。

●7個月通過2期臨床 預估能產1,500萬劑

耶路撒冷的哈達薩大學醫療中心團隊，日前受邀赴阿根廷分享防疫心得，順道洽談合作可能，希望在阿根廷進行BriLife的第3期人體試驗。哈達薩醫療中心是以色列最重要的醫療單位，曾收治確診病患超過4,500人，國產疫苗的第1、2期試驗，哈達薩都有參與。

以色列國防部說，截至目前，官方已投資約新台幣14.9億元，研發BriLife國產疫苗，IIBR估計未來能產出1,500萬劑。不過據報，BriLife正面臨製造資源短缺問題，目前無法量產。其中一家製造商BiondVax生技公司就說，光是申請藥證上市，恐怕就要拖個1年左右。

IIBR因此積極向外尋求可能的攜手對象，過去與以色列在醫學上密切交流的阿根廷，是個理想選項。如果雙方拍板合作，阿根廷不僅會接下製造、出口重任，當地民眾也能優先打到以色列的BriLife疫苗，堪稱雙贏。

●採購、研發雙軌並行 先讓民眾接種緩和疫情

2019年，全球傳染病的應變排行榜上，以色列被列到差強人意的54名，在195個國家裡，頂多只能算中段班。但時隔2年，亞洲迎來另一波疫情之際，以色列靠疫苗邁向完全解封、回歸如常，國產疫苗也正迎頭趕上。

去年3月開始，以色列單日確診數破百，7月時更一度來到單日新增千例。作為生技新創產業蓬勃的國家，在疫情爆發初期，以色列除了迅速研擬國產疫苗對策，也同步積極購買國外疫苗，為的就是要讓民眾能盡快接種，緩和眼下急遽升溫的疫情。

●搶到疫苗有訣竅 以色列砸大錢、談條件

早在去年6月，以色列就砸下重金，以2倍價碼向輝瑞（Pfizer）採購數百萬劑疫苗；今年2月，他們再拿到10萬劑莫德納（Moderna）疫苗，還老神在在不急著打，從無短缺問題。

以色列與輝瑞協議，自去年12月起，輝瑞每週供應疫苗給國民施打；以色列則提供全國接種者的醫療資訊，讓輝瑞做大規模的效果追蹤。當地總人口數有900多萬，對效力評估來說，是個規模很大的母體。

「藥廠可以藉機證明疫苗效果，從中獲利、拿去作宣傳。」以色列衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）告訴《金融時報》：「我們如果沒提這個條件，那些藥廠連看都不會看以色列一眼，只會想先找市場更大的地方、賣出疫苗。」

以色列採購、研發雙軌並行，努力要先讓民眾接種緩和疫情。(示意圖/Unsplash)

●公私協力健康維護系統 高效回報醫療數據

華府智庫布魯金斯研究所的經濟學家巴哈爾（Dany Bahar）分析，以色列能領先全球搶到疫苗，除了政府靈活的談判能力，當地的公衛基礎建設也功不可沒。過去70多年來，以色列投注大量精力，建置了公私協力的全民醫療系統。

在以色列，全民的健康數位資料由4家非營利性質的健康維護組織（HMOs）來控管；各地電腦取得授權後，才能下載民眾的就醫和接種紀錄。他們就是透過這個平台，來有效蒐集民眾接種後的醫療資料，回報給輝瑞。

●先自救再救人 國產疫苗有望外銷

根據最新統計，以色列目前有60%人口施打第1劑、57%人打完2劑，推算目前的疫苗庫存量，到2022年底前供應都足夠。哈達薩大學臨床藥學教授卡拉科（Yossi Caraco）說，以色列人自己不缺疫苗，國產的BriLife疫苗可以供應其他需要的國家。

綜觀以色列的整體疫苗策略，生醫技術雖有一定水準，但由於初期疫情嚴峻、國產疫苗也還需要研發時間，於是當機立斷買進輝瑞疫苗。同時也雙軌並行，研發國產疫苗，作為第2層防護。如今拜輝瑞疫苗效果所賜，國產疫苗問世後，有望進一步再外銷給疫苗不足的國家。

資料來源：Israel 21C、The Atlantic、Financial Times、JPost、Politico

(中時新聞網)