台灣本土疫情延燒，疫苗成為各界盼望的「解藥」，但現在卻面臨缺乏疫苗的問題，雖然有不少企業和宗教團體表示願意採購並捐出疫苗，但卻受到蔡政府處處限制。對此，資深媒體人李艷秋表示，2009年面對禽流感疫情，蔡英文曾要求馬政府排除採購疫苗與藥物的限制，李艷秋直言，為何現在卻不放寬法令讓民間買疫苗？要求大家預約施打兩個月後的國產疫苗，是要預約空氣嗎？早點讓大家打疫苗有那麼難嗎？

李艷秋31日晚間在臉書上表示，「2009蔡主席呼叫2021蔡總統」，並指雖然蔡主席打臉蔡總統這類的梗，大家早就沒興趣了，不過這段歷史談話不翻出來跟大家共享，實在愧對媒體人的天職，並引述2009年時的媒體報導指出，時任民進黨主席的蔡英文曾向馬政府喊話，為因應禽流感，政府應排除採購疫苗和藥物的限制，並向前總統馬英九喊話。

李艷秋指出，不知道2021年的蔡總統認為現在的COVID-19和當年的H1N1相比嚴重度如何？蔡總統認為當時要排除採購法以取得國際藥品，現在卻不放寬法令，讓民間也能向國際採購疫苗呢？若蔡總統擔心國產疫苗有問題，應該未雨綢繆，向國際買疫苗，現在卻說國家疫苗是國家戰略優先項目，非要大家打國產呢？

李艷秋質疑，當時蔡主席會憂心國產疫苗可能出狀況，現在大家質疑更多的時候，卻擺出一副「給我國產，其餘免談」的傲慢態度呢？還要求大家預約施打兩個月後的國產疫苗，是要預約空氣嗎？最後，她想問蔡總統，給民眾打國際認證的疫苗，有這麼難嗎？「還有，早點給大家打疫苗，有這麼難嗎？」

(中時新聞網)