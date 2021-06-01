中央疫情指揮中心指揮官陳時中31日在記者會上舉例指出，莫德納（Moderna）疫苗第二期只收660人、BNT第二期收360人，國產疫苗收了3000多人，遠高於國外疫苗。但卻有PTT網友翻出國外網站數據質疑，莫德納二期臨床試驗做了9次，光前7次就8200多人了，BNT更做過13次二階段試驗，對象超過1萬人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，國外莫德納疫苗第二階段試驗僅做660人，遠低於國產疫苗。（圖／翻攝疫情指揮中心直播）

有PTT網友31日在八卦版以「時鐘剛剛拿的表格是假消息？」為題貼文，並引述「covid19.trackvaccines(新冠疫苗追蹤器)」網站整理的數據指出，莫德納二期做了9次，光前7次就8200多人了，BNT更做過13次二階段試驗，對象超過1萬人。而全球截至2021年5月28日止，目前共有6款疫苗得到世界衛生組織(WHO)批准緊急用途清單，分別是美國Moderna(莫德納)、Janssen(嬌生)、德國BioNTech(輝瑞)、英國AstraZeneca(牛津)、印度Covishield(血清研究所)、中國大陸北京國藥（Sinopharm）BBIBP-CorV疫苗，皆獲得批准。

PTT網友貼文。(圖/翻攝自 PTT論壇)

而網友引述該網站，是由加拿大魁北克省麥吉爾大學（McGill University）感染和免疫跨學科倡議 (MI4) 提供的資金，該校與多倫多大學、加拿大哥倫比亞大學並稱加拿大大學「三強」。

(中時新聞網)