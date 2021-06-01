對於近日來的疫苗爭議，前台北市長郝龍斌指出，他絕對同意發展國產疫苗的必要性與迫切性，但在二期臨床試驗尚未完成的階段，指揮中心就與廠商簽約，並釋出混淆視聽的說法，只會讓人民失去對國產疫苗的信心，而懷疑國產疫苗的效果。

郝龍斌在臉書質疑，陳時中沒交代清楚的是，這些歐美疫苗通過緊急授權使用，是根據進行中的三期臨床實驗結果授權上市。

郝龍斌舉數據指出，莫德納疫苗是根據進行中三期臨床試驗的30,400受試者的結果；輝瑞/BNT疫苗，是根據進行三期臨床試驗的44,000受試者的結果；嬌生疫苗是根據進行中三期臨床試驗的40,000受試者的結果。

郝龍斌也釋疑，高端疫苗與莫德納疫苗雖然都是從美國國家衛生院（NIH）技轉的疫苗（所謂系出同門），但兩種疫苗是由不同技術原理產製：莫德納是mRNA（信使核醣核酸）疫苗，高端係重組蛋白次單位(sub-unit)疫苗。疫苗的技術原理、產生抗體的免疫機制都不完全相同，其效力、副作用都需分別檢測。

他批評，所謂「孿生疫苗」的說法失去意義，更有混淆視聽之嫌，讓人覺得政府只顧護航疫苗，罔顧人命關天！

(中時新聞網)