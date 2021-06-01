對於目前國產疫苗與進口疫苗爭議，前國民黨立委蔡正元指出，新加坡的衛生部允許民間團體自行進口任何WHO認可的疫苗，因為新加坡政府認為動用民間的力量，可以更快速的提高施打率，讓新加坡人盡快達成群體免疫！

蔡正元直言，因為民進黨政府不信任台灣的民間力量，所以才會強調「中央簽約」；還有，民進黨只想掌控資源，即使民間自行進口，也要控制在自己手上，所以才強調「中央統籌」。

蔡正元也質疑，難道民進黨政府的能力，比新加坡政府強？新加坡政府都積極鼓勵民間參與抗疫，可以自行進口疫苗。民進黨卻不准民間參與，這裡面到底有什麼貓膩？

蔡正元預估，企業如果進口500萬劑疫苗，張亞中進口1000萬劑疫苗，佛光山進口50萬劑疫苗，如果政府真的再買1000萬劑疫苗，那台灣靠進口疫苗，就能撐過今年的危機。

他表示，這時國產疫苗就不必急著上市，慢慢做三期臨床試驗，不但可以向美國和歐盟FDA申請緊急使用授權(EUA)，也可以順勢打開國際市場，這才是發展疫苗業的正途。

(中時新聞網)