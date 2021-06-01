政府採購2家國產疫苗，引發安全性爭議，中央疫情指揮中心指揮官陳時中31日在記者會中強調，國產疫苗二期試驗人數，遠高於國外疫苗同期試驗人數。然而，非營利組織「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」在臉書整理BNT、莫德納、AZ、嬌生4家國外疫苗試驗數據，即便通過各國EUA（緊急授權使用）前，試驗人數皆已破萬，該貼文被PTT網友熱議推爆。

中央疫情指揮中心證實，28日已簽約採購高端、聯亞2家國產疫苗，共計1000萬劑。陳時中31日在記者會上指出，莫德納（Moderna）疫苗第二期只收660人、BNT第二期收360人，國產疫苗第二期收案人數有將近有4,000人，屬於擴大型第二期，以此規模若可通過，安全性不會有問題。

指揮中心31日發布AZ、莫德納、BNT疫苗一二期受測人數比較表。（圖／指揮中心提供）

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會31日晚間在臉書發文表示，本會依加拿大McGill University所架設的COVID19 VACCINE TRACKER網站，整理出目前經國際認證安全有效的疫苗，包含：Pfizer-BioNTech(BNT)、Moderna(莫德納)、Johnson & Johnson(嬌生)、AstraZeneca(AZ)，第三期臨床試驗的執行期間、參與人數、提出中間報告接受審查之時間，以及取得緊急授權的核准情形。

該協會強調「希望這些資訊，能協助關於疫苗EUA的討論，回歸事實層面」。

而透過COVID19 VACCINE TRACKER網站查詢顯示，莫德納疫苗在第二階段共做9次試驗，受試人數超過8200人，而BNT的二階段試驗更做過13次，受測者超過1萬人，與陳時中所說的莫德納（Moderna）二期測試660人、BNT二期測試360人，比較之下差距甚遠。其中出入還須指揮中心加以說明，以安國人對國產疫苗安全性的憂慮。

莫德納疫苗二期共有9次試驗，人數超過8200人。（圖／截自COVID19 VACCINE TRACKER網站）

BNT疫苗二期共有13次試驗，人數超過1萬人。（圖／截自COVID19 VACCINE TRACKER網站）

(中時新聞網)