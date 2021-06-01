據了解，昨晚接獲110通報有年輕人群聚，林園分局火速啟動快打部隊到場，警方清查身分，共有13男2女在場，他們面對警方詢問，各個顯得若無其事，僅以年輕人聚會聊天回應，但警深入盤查，在一旁車內起獲棍棒及高爾夫桿8支，才戳破年輕人謊言，揪出相約談判的真相。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

全台防疫警戒三級，不論室內或室外都有人數限制規定，高雄大寮區包公廟的廟埕昨夜傳出有年輕人群聚，林園分局獲報趕抵，驚見多達15名男女群聚，他們雖辯稱聊天，但警方追出原是債務糾紛相約談判，現場雖未有打架情事，不過15人戶外群聚已違反傳染病防治法，函請衛生局裁處，另也在一旁車上搜出棍棒、球桿，依社會秩序法帶回8人。

據了解，昨晚接獲110通報有年輕人群聚，林園分局火速啟動快打部隊到場，警方清查身分，共有13男2女在場，他們面對警方詢問，各個顯得若無其事，僅以年輕人聚會聊天回應，但警深入盤查，在一旁車內起獲棍棒及高爾夫桿8支，才戳破年輕人謊言，揪出相約談判的真相。

林園分局呼籲，不容許任何以暴力行為處理個人糾紛，挑戰公權力，均會依法嚴辦，另三級防疫警戒規定，禁止室外10人以上社交聚會，依傳染病防治法第37條可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時 )