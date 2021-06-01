（取自洪秀柱臉書）

「一個執政黨、或一個政治人物，做得再怎麼差，只要自我感覺良好，都可以編出美麗的謊言、開出美麗的空頭支票；一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀！」前國民黨主席洪秀柱諷刺，這是蔡英文在2015年底說過的話，如今成了一面照妖鏡，讓蔡英文的面目現形。洪秀柱說，「現在，我們把這句話送還給民進黨政府！」

洪秀柱在臉書指出，目前升至三級警戒已過半月，民進黨政府持續漠視民眾對疫苗的需求，並藐視藥政審查專業，在國產疫苗二期尚未解盲的階段，就貿然簽約購買一千萬劑。

洪秀柱憶及，2009年H1N1大流行時，當時的蔡英文主席曾向國民黨政府呼籲「放寬採購法的限制，加速購買國際藥品及疫苗」；如今新冠疫情已奪走超過百條人命，民進黨卻持續擺爛、裝聾作啞，變成民眾打不到疫苗、政府不進口疫苗的局面！

洪秀柱質疑，前副總統陳建仁在媒體上讚國產疫苗是「慈悲與智慧的產物」，更稱接受試驗後無任何不適，問題是，第二期是「雙盲」實驗，受測者和實驗人員皆無從得知施打的是否為疫苗！

洪秀柱更批評，從疫情升溫至今，包括「自導自演認知作戰」事件、「BNT疫苗假訊息」事件、「國際疫苗二期試驗假訊息」事件，至今仍未看到檢警調主動偵辦。洪秀柱痛心，攸關社會大眾的生命安全，民進黨竟可以專斷橫行至此，比極權更極權、比腐敗更腐敗！

(中時新聞網)