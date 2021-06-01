2021法國網球公開賽男單第一輪，瑞士39歲名將費德勒（Roger Federer）在台北時間31日深夜登場，沒有面對太多挑戰，就以6比2、6比4、6比3打敗烏茲別克選手醫師伊斯托明（Denis Istomin）。

生涯擁有20座四大賽冠軍的費德勒，吸引不少球迷進場欣賞他的球技，也獲得球迷溫暖的歡迎，而他第一盤取得4比2領先的正手拍極度優美，令對手及觀眾為之折服，Eurosport轉播這場比賽時，攝影棚內也發出「哇！39歲還能有這樣的表現挺不賴的！」這樣的讚美。

Eurosport的球評還形容：「告訴你們，伊斯托明的雙腿明天肯定很痠痛，他被費爸整場調動飛奔。」「看看費德勒的腳步，移動地這麼迅速，不錯的滑步、掌控球拍拍面都做到了，這真的很不簡單。」

這次法網三大天王喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）及費德勒籤表在同一邊，假如都順利過關，最快費爸和喬帥就會在8強賽遭遇，準決賽的另一邊則可能是納達爾。

(中時 )