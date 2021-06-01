從2017年到2020年，法國網球公開賽一直是最令俄羅斯男網好手麥維德夫（Daniil Medvedev）心痛的大滿貫賽事，因為過去4屆法網都是一戰出局，今年他第5度挑戰法網終於「出運」，台北時間5月31日晚間在男單首輪出擊，6比3、6比3、7比5擊敗哈薩克選手布利克（Alexander Bublik）贏得生涯首場法網勝利。

麥維德夫是本屆法網男單第2種子，其實法網之前的紅土系列賽事，他也只拿下1勝並吞下3敗，法網首輪面對是世界排名第37的布利克，打起來沒有遇到太多麻煩，就贏得晉級第二輪的席次，賽後麥維德夫說：「感覺很棒，但最重要的是我展現出來的水準，我總是這麼表現的，就像我賽前說的，這不是心理遊戲，我的對手可以看到我感覺很好，我也能打出穩定的比賽內容。」

麥維德夫繼續說：「老實講，我今天發揮得更好，但還有進步空間。」

23歲的布利克現在只能提前備戰草地賽季，擁有196公分身高的他，是ATP巡迴賽本季至今發出最多ace球的選手，目前累積381個，上半年曾在1月安塔利亞網球賽、2月新加坡公開賽打進到決賽，法網前的馬德里大師賽也有8強成績。

(中時 )