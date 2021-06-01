全台疫情持續延燒，政府計畫國產疫苗不須經3期臨床試驗即給予緊急授權，並提供給國人施打，但此舉引發外界質疑，國產疫苗的臨床試驗受試人數遠不及國外，未經3期臨床試驗即通過緊急授權，市面上知名疫苗如莫德納、輝瑞均是規模達3萬名以上的受試對象，始可通過緊急授權。PTT網友則回應，「真的會氣死、真的爛透了」。

國產疫苗2期試驗尚未完成，政府即預計最快7月開始施打，然而國產疫苗還未經3期的試驗，就緊急授權國產疫苗上市，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「大部分知名廠牌疫苗，都沒有做完3期臨床試驗就緊急授權，國產品牌做完2期試驗，安全性會得到認可，這沒問題。」

去年10月衛福部食藥署公告國產疫苗EUA（Emergency Use Authorization，緊急使用授權）標準僅需做到2期臨床試驗，並且人數3000人以上。

而國外疫苗如輝瑞、AZ、莫德納、嬌生等疫苗均是在3期時給予EUA，並於施打完第二劑疫苗後，至少長達2個月的追蹤，且規模達到數萬名受試者以上。

且據公開資料顯示，莫德納mRNA-1273疫苗第3期臨床試驗達逾3萬名的受試者，包括年滿18歲以上，及感染重症高風險群組，分別採取2劑方案，進行1:1安慰劑及100微克的mRNA-1273疫苗的施打對照組；其中包括逾7000名65歲以上的老年人，以及逾5000名65歲以下有糖尿病、心臟相關等慢性病的重症高風險人群；這些重症高風險受試對象佔COVE3期測試整體的42%。

受試對象196名染疫病例中，其中185例為安慰劑群組、11例為mRNA-1273疫苗群組，另外，30例的重症感染和1例死亡病例均是安慰劑受試者；數據顯示mRNA-1273對新冠肺炎的有效保護力達94%。

輝瑞第3期臨床試驗受試者達43448名，同樣採取1:1的兩劑方式，進行安慰劑和30微克的BNT162b2疫苗施打，再於21天後施打第二劑，其中有21720名施打BNT162b2疫苗、21728名施打安慰劑；而輝瑞後續有持續追蹤的37706名受試者中，則成為主要的第三期臨床試驗的數據來源。

在37706名受試者裡面，其中36523名未曾感染過的受試者數據顯示，170名染疫的對象中，有8名BNT162b2疫苗受試對象於第二次接種約7天後發病，而安慰劑受試對象有162例感染病例，數據顯示BNT162b2疫苗對新冠肺炎的有效保護力達95%。

另外，我國產疫苗方面，高端新冠疫苗2期臨床試驗共3700名受試者，於4月完成第二劑疫苗接種，部分疫苗已封籤檢驗，目前計畫於6月上旬送出2期收尾報告，若數據達預期目標，下月即可申請EUA緊急授權，並於7月開始供應；而聯亞則預計6月中送2期報告，預估7月取得EUA，爭取8月開始施打。

(中時新聞網)