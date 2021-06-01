據「Defense News」報導，美國空軍日前公布總額高達4.9億美元(約新台幣136.93億元)的邀請報價單(request for proposal, RFP)。依據該文件，得標者可在2021財年結束時，獲得該筆預算並於72個內提供美國空軍可反制無人機系統的技術，以因應伊朗的無人機威脅。

報導中指出，這份RFP已於5月14日到期，內容聚焦於反制無人機技術的快速研發、原型設計、驗證、評估與換裝。得標廠商可與其他企業合作，以在72個月內提供美國空軍各種反無人機產品。

文件中表示，空軍正廣泛地尋求能滿足該軍種需求的科技；該技術必須能因應空軍在各地理區域內面臨的各種不同威脅之作戰需求。空軍希望，在引進該技術的同時，能夠驗證各種原型方案並採購有限數量。

「Defense News」報導表示，在公開招標書中，空軍並沒有具體描述想要採購的技術方案，先前也沒有針對此一議題披露任何消息。然而，根據2019年12月美國空軍研究室(Air Force Research Laboratory)發布的簡報，其中提到能透過動能擊殺目標的攔截器，如網路、電子作戰技術、雷射與聲波裝置等導能武器，將會是潛在選項。

美國中央司令部指揮官麥肯錫表示，在中東地區，有伊朗在背後撐腰的葉門青年運動(Houthi force)，使用商業現貨的無人機來攻擊沙烏地阿拉伯軍隊，以及支援沙國防衛的美軍，已成為最廉價而有效的攻擊手段。

他日前在國會聽證會上表示，自韓戰以來這是首次美軍在沒有享有完全空優下作戰。因此，反制無人飛行載具系統(UAS)已成為美國中央司令部的首要任務之一。透過各種系統與戰略擊毀這些威脅，成為中央司令部念茲在茲的事情。除非美軍研發並部署能偵測並擊殺UAS的系統網路，否則進攻者始終享有優勢。

美國空軍在2年一度的武獲報告中表示，在2020財年中，美國空軍部署反無人機技術，以因應該軍種的3項緊急需求，並撥交相關能力的裝備至14座設施之中。在2021與2022財年中，反小型無人機系統計畫將聚焦於讓30個高優先點達成反無人機初始作戰能力，以保護關鍵據點與設施。

此外，該計畫同樣也支援部署緊急需求與整合額外系統，後者如反火箭、火砲與迫砲(C-RAM)系統，以及前進地區防空指管系統（FAAD/C2）。

2020年8月，非營利研發組織SRC贏得1份總額達9,000萬美元的反無人機系統合約；依據該合約，該公司須維持在阿拉伯聯合大公國的達夫拉空軍基地中，「多環境領域無人系統應用」(Multi-Environmental Domain Unmanned Systems Application, MEDUSA)的正常運作。MEDUSA為指管平台，能與該基地的反無人飛行載具系統網路連結。

(中時新聞網)