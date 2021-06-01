日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。先前她決定，抵制賽後記者會。

她在昨天首輪比賽勝出後，因拒絕接受媒體訪問而被罰款1萬5000美元。

現年23歲的大坂是在推特發文，宣布退賽決定。文中說：「我認為，對比賽、其他選手以及我本人最好的作法就是由我退賽，這樣大家就能重新專注在賽事上。」（譯者：張佑之）1100601

(中央社)