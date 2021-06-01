大坂直美宣布 退出法網賽 04:072021/06/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大坂直美拒絕配合記者會而遭到罰款，同時引來4大滿貫賽的公開警告。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。先前她決定，抵制賽後記者會。 她在昨天首輪比賽勝出後，因拒絕接受媒體訪問而被罰款1萬5000美元。 現年23歲的大坂是在推特發文，宣布退賽決定。文中說：「我認為，對比賽、其他選手以及我本人最好的作法就是由我退賽，這樣大家就能重新專注在賽事上。」（譯者：張佑之）1100601 (中央社) # 大坂直美 #法網 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 NBA》球星愈來愈不聽話？球團總管嘆體壇大災難 - 體育 美媒：大坂直美退出法網 所有人都是輸家 - 體育 法網》39歲這樣的表現不差 費德勒直落三晉級 - 體育 法網》大坂直美之亂 親姊麻里發文解釋原因 - 體育 NBA》一眉哥腹股溝拉傷 湖人第五戰恐不樂觀 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。