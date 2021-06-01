滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今（1日）氣象局針對彰化以南8縣市發布豪、大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今（1日）氣象局針對彰化以南8縣市發布豪、大雨特報。預估這波鋒面北離至北部海面，降雨逐漸趨緩，各地白天降雨轉為午後雷陣雨為主。然到了5、6日（周六、日）鋒面將再度南移，全台再度轉雨，尤其西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨。

今日滯留鋒面影響，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明（２）日鋒面逐漸北移，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後亦有局部短暫雷陣雨，午後各地並有較大雨勢發生的機率。

紫外線方面，金門縣及澎湖縣為「過量級」，連江縣為「中量級」，其他地區均為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，竹苗及中部局部地區短時間可能達普通等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

輕度颱風編號第２１０３號（國際命名ＣＨＯＩ─ＷＡＮ，中文譯名：彩雲），中心氣壓９９５百帕，１日２時的中心位置在北緯９．８度，東經１２８．４度，即在馬尼拉東南東方９７０公里之海面上（鵝鑾鼻南南東方１６００公里之海面上），預測朝北北西方向移動，短時間內對台灣無直接影響。

(中時新聞網)