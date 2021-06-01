新北市雙和醫院62歲洪姓確診男子，昨（31日）上午持水果刀砍傷病房內3名女護理師，事後受傷護理師緊急送往急診室救治，警方獲報後已立即將男子帶回。然有受傷護理師的學姊在IG透露，其中一名20幾歲的護理師右手韌帶被砍斷，身上還有多處刀傷，不禁感嘆「要同仁以後怎麼繼續回到職場上」。

新北市雙和醫院洪姓確診男子昨天上午7時左右，因不滿護理師未關心自己，持水果刀砍傷病房內3名女護理師，其中23歲施姓護理師腹部遭利器劃傷，已第一時間送入開刀房治療，而25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷，27歲蔡姓護理師為肚皮刀傷。

事後洪男遭警方迅速壓制；對此，新北地檢署表示，洪男罹患新冠肺炎隔離治療中，視訊後檢方無法做後續強制處分，也無法得知洪男犯案意圖，因此洪男目前仍由警方戒護。新北市長侯友宜得知消息後，立刻到醫院探視，並給予每人10萬元慰問金，不捨地說「這麼認真還受到傷害」。

「靠北護理師」IG粉專於31日晚間在限時動態PO文，表示被確診男持刀攻擊的3名護理師，有一人韌帶和神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，感嘆「現在不只要防新冠病毒，還要防病人」。

有受傷護理師的學姊透露，昨日受傷的23歲護理師右手韌帶被砍斷，身上還有多處刀傷，不禁感嘆「要同仁以後怎麼繼續回到職場上」。

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