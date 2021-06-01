為研究除了不潔淨的飲食外，性接觸是否為另一種彎曲桿菌傳染病造成腹瀉的途徑；美國奧克拉荷馬大學哈德遜公共衛生學院與丹麥組成的研究團隊，針對4,269名男男性行為者與2,6215名對照組展開長達9年的研究。結果發現，作為西方世界食物中毒最常見的禍首，彎曲桿菌可透過性行為傳播。此外，男性間性行為者感染彎曲桿菌的機率，較異性戀者高出14倍。

這份研究已刊登在美國疾病管制暨預防中心的期刊《新興傳染病》之上(2021年4月份)。論文中指出，食物性中毒是全球疾病與死亡的主要原因之一。其不只為食品業帶來經濟負擔，也為公共衛生部門造成經濟壓力。彎曲桿菌是高收入國家最常見的腸胃道細菌病原體，估計全球有1.66億起腹瀉案例，以及370萬失能調整生命年(disability-adjusted life year)與其有關。

一般而言，彎曲桿菌只會造成嘔吐與腹瀉，少數案例中併發格林─巴利症候群，則有癱瘓的風險。現有文獻指出，彎曲桿菌為人畜共同傳染病，不潔淨的食物與水、未煮熟的肌肉、家畜接觸、喝到未消毒的生乳等，都可能導致該病。

然而，前述傳染途徑並不能說明所有感染案例。甚至在丹麥官方系統中，發現性接觸、特別是北歐男男性行為患者中，曾爆發大規模的彎曲桿菌傳染，故引起研究團隊的興趣。

為釐清性接觸是否為彎曲桿菌另一種感染途徑，研究團隊針對4,269名男男性行為者與2,6215名對照組展開長達9年的研究。研究期間為2010年至2018年，所有參與者為居住在丹麥的18歲以上男性。

結果發現，相較於異性戀性行為者，男男性行為者感染彎曲桿菌的機率提高14倍。但研究團隊也發現，雖然男男性行為者感染率較高，但如果任何性取向的人，進行與肛門接觸的性行為，都有可能感染彎曲桿菌。

此外，作為對照組的沙門桿菌與志賀氏桿菌，研究團隊發現沙門桿菌主要透過食物傳播，而志賀氏桿菌則可透過食物或性行為接觸而傳播。研究團隊解釋，由於沙門桿菌的感染門檻需要較高的病毒量，這意味著要大量吃進沙門桿菌才得以致病，而這只有透過食物傳播較有可能。相較之下，志賀氏桿菌與彎曲桿菌的感染病毒量較低，性行為即足以傳播。

研究團隊指出，由於彎曲桿菌也可因少量細菌存在即造成感染，因此其與志賀氏桿菌一樣，都能透過性行為而傳播。

研究團隊補充道，由於新冠肺炎的大流行，讓人更留意傳染病監控的重要性。也因此，彎曲桿菌的傳播方式才會引起學界注意並進行研究。

儘管這不是嚴重的疾病，只會導致人生產力下降，在少數案例才有癱瘓的風險。然而，隨著新冠肺炎的症狀之一就是腹瀉，下一次您因拉肚子而慌張是否感染新冠肺炎時，可先冷靜想想，或許是因為人與人連結而導致腹瀉。

(中時新聞網)