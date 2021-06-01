世界衛生組織（WHO）會員國今天商定，加強世衛組織功能，並充裕該組織經費，以應對目前的大流行病疫情以及未來的公衛危機。

世衛會員國持續爭論，應賦予這個組織多大權力，至於加強功能的詳細和具體作法則留待未來決定。

不過世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）仍將世界衛生大會（WHA）最後一天會議通過的這項決議譽為「歷史性」文件。他說：「全世界需要一個功能比較強大的世界衛生組織，以作為全球衛生結構的核心。」

2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情爆發至今已有一年半，全球染病喪生者已超過350萬人，世衛會員國商定，為身處全球應對此一危機中心的這個組織強化功能。

世界衛生大會今天通過的14頁決議中誓言，解決世衛組織經費來源不確定問題。會員國承諾，「確保世衛組織計畫性預算的資金來源充足、有彈性、永續和可預測」。

譚德塞在第74屆世界衛生大會的閉幕發言中說：「若無永續的經費來源，世衛組織的功能即無法強化。」

決議中並載明，將「加強世衛迅速並適當評估疾病疫情的能力」。

關於達成前述目標的措施，多半留待日後決定。有些國家反對將較多權力和獨立性交給世衛掌握，唯恐因此有損各自主權。

(中央社)