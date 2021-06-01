王淨跟宋柏緯交往了2年，雖未大方認愛，但儼然已是公開的事實。本刊最近捕獲小倆口一起出門遛狗覓食，王淨甜蜜地與宋柏緯打勾勾，示範另一種「人與人的連結」，互動間盡是滿滿愛意，最後帶著晚餐一起回家，享受幸福的同居生活。

今年宋柏緯（右）的事業運不錯，還獻出實境處女秀，與黃秋生（中）、KID（左）合作《開著餐車交朋友》。（圖／LINE TV提供）

五月十九日傍晚六點半，王淨和宋柏緯這對情侶檔，牽著毛孩子走出台北市大同區的女方住處。戴著髮箍的王淨，以大T恤搭配運動短褲，展現居家的一面，而男方即便穿著無袖上衣，腋下卻毫無炸毛跡象，腿部也相當光滑，毛髮管理相當得宜。

期間小倆口一起蹲下，為愛犬勘吉調整牽繩。（圖／本刊攝影組）

宋柏緯像個男主人般，自然地牽著王淨的愛犬勘吉，途中還細心地調整牽繩，看來對寵物頗有愛；模樣頗為呆萌的勘吉，一出家門就相當興奮。接著，王淨先到便利商店買東西，男方牽著狗在外等候，隨後一同轉往附近的披薩店，同樣是女方進店負責採購；取餐後，小倆口又散步到附近的公園讓勘吉解放。

宋柏緯自備塑膠袋為勘吉撿大便，是很有公德心的飼主。（圖／本刊攝影組）

回家的路上，兩人不知道聊到什麼話題，只見王淨伸手摸著宋柏緯的手臂，接著比出打勾勾的手勢，男方則伸出左手與她打勾勾加蓋章，勾了一會兒仍捨不得放手。交往近兩年的他們，愛得愈來愈大方，而且仍然像熱戀般甜到出汁。

聊到開心之處，王淨突然伸出小指頭與宋柏緯打勾勾，互動超甜蜜。（圖／本刊攝影組）

王淨跟宋柏緯談情之初，態度非常低調，因為宋柏緯一度被爆和前任女友翁嘉薇感情重疊，當時他發文否認，翁嘉薇也在今年向媒體表示宋柏緯「沒有重疊」，算是遲來的洗白。今年三月，宋柏緯舉辦音樂會，王淨大方到場支持，還與對方的媽媽及外婆相談甚歡，看來頗得男友家長的喜愛。

拍《愛情白皮書》時，王淨一度傳出跟男主角張庭瑚（左5）有曖昧，其實她心中所屬是演前男友的宋柏緯（右1）。（圖／東森提供）

戲約不斷的王淨，跟范少勳搭檔的影集版《比悲傷更悲傷的故事》很令人期待。（圖／NETFLIX提供）

(中時新聞網)