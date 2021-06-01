新冠疫情持續嚴峻，當民眾瘋搶物資之際，有群「甘苦人」在經濟重創下工作銳減，連最基本的溫飽都成困難，台北市中正區忠勤里里長方荷生無懼疫情，堅持提供午餐便當，至今更送出4000份物資包。開業超過60年的「萬華涼粉伯」則暫停生意，無償讓出店內空間存放愛心物資，由社福團體包裝成袋贈與街友。在此危急的時刻，許多無名英雄一起扛，散發出最溫暖的光輝。

5月26中午，本刊記者抵達台北市中華路二段的「臻佶祥南機場幸福食物銀行」（臻佶祥食物銀行），在多數類似關懷據點都陸續停止共餐和供餐時，臻佶祥食物銀行依然擔心弱勢民眾食不果腹，堅持每天製作上百份熱騰騰的餐點，將融合著關懷與愛的飯菜裝進便當，分送給每一位需要的人。

「阿嬤進來要先洗手，大家距離要分開一點，別離太近喔。」「飯後甜點要鹹光餅還是蜂蜜蛋糕？」一看到來領餐的長者，工作人員親暱的語氣就像對待自家長輩，殷切希望自己能替這些弱勢者準備好一天所需的食物，以避免他們為了覓食而趴趴走，增加染疫風險。

方荷生此時則忙的足不點地，他要處理里內確診者和居家隔離者的請託，更以自身長年扶弱經驗設計愛心物資包，內含罐頭、麵條、餅乾、保久乳、土豆麵筋和調理包等十多種食品贈與弱勢。

為確保弱勢民眾在疫情期間能維持溫飽，台北市中正區忠勤里（南機場）里長方荷生以長年扶弱經驗設計物資包，至今已募得逾4000份愛心物資包。（圖／王永泰攝）

方荷生原打算目前1000份物資包，他首度向大眾開口，在4天內湧入500萬善款，大眾認領超過4000份物資包，臻佶祥食物銀行逐一分送給照顧弱勢兒少的「三峽小草書屋」、關懷問題少年的「逆風劇團」等社福團體；近日將與「家樂福」大賣場合作，分享給台中、台南、高雄和花蓮等地的食物銀行。

而萬華在這波疫情下成為受害者，病毒更嚴重佔據街友生存空間，無家者連莊水都要碰運氣，經營超過60年的「萬華涼粉伯」不捨街友受苦，第二代老闆辜凱鈴自主歇業後空出店面，借給「芒草心慈善協會」、「人生百味文化建構協會」等街友守護團體，當作臨時倉庫存放各界的善心物資。

為避免街友行走覓食，社福團體也將物資裝包，每包的內容物視當週物資而略有差異，一定會包含口罩、水和乾糧，八寶粥、牛奶花生能解渴又有飽足感，則被歸類為「奢侈品」。

辜凱鈴說，即使食物並不精緻好吃，口罩對年邁生病的街友更是負擔，他們仍乖乖聽社工的話而戴好口罩、減少移動，希望大眾能給無家者多一點同理心，而目前社工的防護帽和防護鞋數量遠遠不足，期盼大眾慌亂後能平定心神、傾聽需求，在最危急的時刻伸出援手，讓各界民眾都能一同度過難關。

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(中時新聞網)