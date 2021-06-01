新冠肺炎疫情持續嚴峻，台灣經濟也因此遭到重創，許多本來環境普通的家庭也因此岌岌可危，在家人確診或失業下陷入困境，新北市三重社福中心近半個月來突然新增約50個案求助，社福中心也準備大量物資包，希望能幫這些突遇變故的家庭度過難關。

三重社福中心主任劉彥伯表示，平時固定關懷的家庭有200戶，這半個月來暴增約50個個案求助，他們過去多半為環境中等、衣食無虞，卻因這波疫情而面臨難題，有些人是因疫情失業，更有餐廳員工放無薪假後收入斷炊，還有負責賺錢的「頂梁柱」染疫，整個家庭都陷入無以為繼的窘境。

「老公確診、公公重病、子女年幼需要照顧，她真的想不到辦法才找我們。」劉彥伯說，近日有位媽媽來求助，其家庭本可收支平衡，卻因丈夫染疫，全家被匡列隔離，連緊急找工作都沒辦法，社工連忙送上急難救助金和物資包，幫助他們先度過眼前的困難。

新北市三重區社會福利服務中心主任劉彥伯表示，近半個月新增約50個家庭來領取物資包和急難救助金，其中不乏原本家境尚可的家庭。（圖／王永泰攝）

劉彥伯提到，社福中心提供的物資包中，除基本的麵條、罐頭和調理包外，還有如口罩、酒精等防疫物資，更會因家庭狀況而做些微調整，家中有失能長輩或嬰兒會準備尿布，還備有學齡前兒童的早療與啟蒙玩具，希望能幫他們準備好所需物資，讓弱勢家庭減少移動，也降低染疫風險的風險，若民眾不方便出門，也有「送貨上門」的服務。

「接下來半個月，恐怕會面臨更嚴重的挑戰。」劉彥伯表示，疫情爆發於月中時，多數人靠著5月的薪水勉強支撐，而6月的薪水恐大受影響，近日求助的個案比例已有些微成長，接下來的情況可能會持續惡化，呼籲民眾若遭逢困難要勇敢開口，社工將竭盡所能陪同度過難關。

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(中時新聞網)