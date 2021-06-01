新冠肺炎疫情持續延燒，台北市萬華區也成為情況最慘烈的受害者之一，街友的生活空間更被病毒佔據，廟宇、圖書館和活動中心對一般人而言是娛樂，對街友卻是重要生活場域，這些公共場所如今關閉，街頭求生愈發艱辛，地方店家不捨這些無家者受苦，開始以自發性的行動照顧弱勢。

「萬華涼粉伯」的招牌涼粉被譽為台版和果子，60年來堅持只賣一種商品，目前由第二代辜凱鈴接手，她在疫情升溫時就有警覺，第三級警戒後自主歇業，開始大量購買瓶裝水、罐頭和各式乾糧送給社工，之後乾脆將店面空出來，作為芒草心慈善協會、人生百味文化建構協會等街友守護團體的臨時倉庫。

芒草心慈善協會的社工員，會在深夜穿著全套防護衣，親自將物資包送到街友手中，他們的防護帽和防護鞋的數量卻遠遠不夠。（圖／芒草心慈善協會提供）

「現在天氣這麼熱，又要戴著口罩，其實水真的很不夠。」辜凱鈴坦言，街友在此次疫情下遭受最直接的衝擊，舉牌工、陣頭等臨時工作完全消失，街友失去重要經濟來源，如今萬華社福中心又因社工染疫關閉，他們可以領物資和洗澡的據點又少了一個，連找地方裝水都要碰運氣。

辜凱鈴說，為避免街友行走覓食，社福團體也將物資裝包，每包的內容物視當週物資而略有差異，一定會包含口罩、水和乾糧，八寶粥、牛奶花生能解渴又有飽足感，則被歸類為「奢侈品」，即使食物並不精緻好吃，口罩對年邁生病的街友更是負擔，他們仍乖乖聽社工的話而戴好口罩、減少移動，希望大眾能給這些無家者多一點同理心。

萬華60年老店「涼粉伯」將店面借給街友守護團體改為物資集中區，雖然物資看起來好像很多，但店主辜凱鈴坦言，這些「還是不夠」。（圖／王永泰攝）

辜凱鈴也提到，除了乾糧和飲水之外，最缺乏的是社工們的防護設備，社工們總在深夜穿著全套防護衣親自配送物資包，他們的防護帽和防護鞋的數量卻遠遠不夠，期盼大眾慌亂後能平定心神、傾聽需求，在最危急的時刻伸出援手，讓各界民眾都能一同度過難關。

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(中時新聞網)