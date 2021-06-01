大坂直美1日主動宣布退出法網，暫時平息抵制記者會的風波。她一連串對抗法網和媒體的行為，姊姊大坂麻里前日曾在網路發文解釋，似乎是妹妹直美在紅土球場有心理障礙，幾乎患上紅土恐懼症。

「直美告訴我，法網開打前有個親戚提醒她，說她的紅土表現不佳，然後每個記者會都會提起她在紅土的戰績。當她在羅馬大師賽（紅土）首戰出局的時候，她的心理狀態已經不太好了。她的自信心徹底崩潰，我認為是身旁和外界觀點深入她的想法，讓她以為自己在紅土球場很差。她明白她必須相信自己才能改變這一切，這是第一步。」

「所以她的處理方式是隔絕外界的雜音，不要跟那些質疑她的人說話。她保護自己的心理狀態，稱之為心理健康，並非一定要有憂鬱或是其他障礙才能使用心理健康這個詞。」

「外界批評她有本錢抵制但一般選手沒有，但她可能是在為大家開個先例。如果我輸掉一場比賽，然後我在記者會上大哭，被報導成新聞頭條，這是很羞辱人的。有些選手能接受但有些不行。」

這段解釋是麻里貼在Reddit上，並由《紐約時報》確認是她本人所寫，她心疼妹妹直美，「她平常就拙於解釋自己的言行，更何況大滿貫賽事讓她更沒辦法分神，現在她只想專注在比賽。」大坂直美拿過兩次澳網單打冠軍、兩次美國公開賽冠軍，都是硬地球場。她紅土法網、草地溫網的戰績都只停在第3輪（32強）。

(中時新聞網)