被疫情指揮中心認為是這波本土疫情主要來源的萬華，經醫護人員近3周努力，終於獲得控制。一名護理師在臉書PO千字文，敘述醫護們進駐剝皮寮快篩站的防疫進程，「從一片混亂到慢慢上軌」。她也描述滿臉惶恐的茶室姐妹們坐在現場等待快篩，「願意出來篩就好了」。

「過去這3週，是這群人守護著萬華，沒有他們，萬華是無法被接起來的。」該護理師31日下午在臉書發文，指萬華疫情已撐過高峰值，正進入緩降期。

她指出，從單日快篩陽性率14%到最近不到5%，甚至低於3%，這群醫護默默守在剝皮寮，每一天重複發號碼牌、穿兔寶寶裝（防護衣），幫潛在確診者進行快篩，還要安撫快篩陽性而焦慮、煩躁的個案。

北市聯醫醫護進駐剝皮寮成立快篩站的那晚，整個街頭相當慌亂，快篩100人就有10個陽性，「我記得我們當時說不出什麼話來，然而，很多事都是從那一晚開始。」

原PO表示，從社區快篩站、加強型防疫旅館、救護車、防疫巴士接送機制，全都從一片混亂到慢慢步上軌道。

她兩度去剝皮寮探班，看到滿臉惶恐的茶室姐妹坐在現場等快篩，醫護說，每天早上快篩陽性率都比較高，因為都是較有病識感、願意出來的人，才會早起到快篩站領號碼牌，「願意出來就好了」。

她認為，接下來要做的，就是如何讓一些懷疑自己染病卻難以啟齒，甚至略帶恥感、情緒複雜的人願意走出家門接受篩檢，考驗抗疫能否撐到最後。

「收到剝皮寮夥伴們傳來的照片，如果有下一個任務，他們準備好了。不論媒體與社群多少紛擾，他們每天穩定完成任務，照顧好每一個默默走進快篩站的陽性個案。還有在背後協助的消防救護人員、防疫巴士、防疫計程車、疾管科、警察、民政與觀傳相關人員，以及現場清消的國軍，加上在各專責病房救治個案的醫護人員」。

(中時新聞網)