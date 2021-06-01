集保結算所為避免股東會紀念品發放造成群聚、成為防疫破口，呼籲上市櫃及興櫃公司審慎評估，可參考中鋼防疫模式、延後至疫情趨緩後再另行發放，若有個別考量需即期發放者，無論在室內或戶外發放，均應依規定強化防疫作業。

金管會因應疫情升溫，為避免股東會群聚成為防疫破口，宣布公開發行公司自5月24日起至6月30日止停止召開股東會，但原訂相關股務作業前置程序，包括寄發開會通知書、委託書徵求作業及電子投票等作業，仍按原規定期間進行至原訂股東會開會日前1日。

集保指出，這項措施只是將股東會召開日期延後，對股務作業影響甚微，對於防疫作業助益頗高。然而，股東長久以來已習慣在開會前領取股東會紀念品，因此在委託書徵求期間，仍一如往昔抽空至各徵求場所換領，恐與目前防疫政策相悖。

為使各公司配合防疫政策並落實防疫措施，集保依金管會指示，於5月28日透過視訊會議勸導上市櫃自辦股務及股務代理機構，應積極配合政府防疫，建議延後或分散股東會紀念品發放日期，並請確實落實做好防疫措施，共同為防疫工作盡份心力。

集保主秘陳光輝表示，已請上市櫃及興櫃公司審慎評估，延後至疫情趨緩時再另行發放紀念品。若有個別考量需即期發放者，在戶外發放時應確實規畫排隊動線，並派專人指揮排隊，防止人群聚集、並保持排隊前後間社交距離等防疫措施。

若在室內發放股東會紀念品時，則應於入口處張貼防疫公告並採實名實聯制、設置投資人專屬出入口、確認戴口罩並量測體溫、地板加隔線，以保持社交距離1.5公尺以上、派專人指揮防止人群聚集並有效管控室內人流等。

(時報資訊)