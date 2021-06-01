「國民女神」陳妍希在昨（5月31日）迎接38歲生日，圈內好友楊丞琳、陳喬恩、張書豪等人，第一時間都發文為陳妍希慶生，而丈夫陳曉也大方在微博發文曬恩愛，他甜喊陳妍希：「老婆生日快樂，健康，平安，快樂」，逗得陳妍希甜回：「老婆聽了很是感動」。

陳妍希在5月31日迎接38歲生日，楊丞琳在凌晨12點就準時發文為好姊妹慶生，圈內好友陳喬恩也發文喊：「親愛的～生日快樂 想你啦」，張書豪則曬出兩人合照，還嘴甜說：「選一張你好年輕，我看起來頗老的照片希望你開心呦」，看得出陳妍希在圈內的人緣很好。

壽星陳妍希昨下午則開心曬出素顏自拍，大秀高顏值和白嫩美肌，陳妍希並發文：「531無敵剪刀手來了，嗨起來」，而丈夫陳曉事後也轉發並放閃寫下：「老婆生日快樂，健康，平安，快樂」，逗得陳妍希甜回：「如此實在又低調的祝福，老婆聽了很是感動」，小倆口難得在網上公開放閃，一曬恩愛就閃瞎眾人。

陳曉微博全文。（圖／取材自陳曉微博）

陳妍希和陳曉結婚5年，育有兒子「小星星」，幸福組成一家三口，而「小星星」在2020年底過4歲生日時，陳妍希還自彈自唱、寫給兒子小星星的同名歌曲《小星星》，陳妍希噴母愛直呼：「生日快樂，我的星星」，陳曉事後也轉發陳妍希微博並寫下：「健康，平安！生日快樂」，夫妻齊為兒子慶生。

(中時新聞網)