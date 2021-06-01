大坂直美的抵制行為收到反效果，她原想躲避媒體注意，現在卻成為比法網賽事還重大的新聞。她1日宣布退賽之後寫道：「我從沒想要吸走大家對比賽的關注，我選的時機不太恰當，也沒有把話講清楚。最重要的是我沒有小看心理健康，不會輕易使用這個詞，事實是我從2018年美網就開始在對抗憂鬱了。」

2018年美網，即是大坂直美打敗小威廉絲(Serena Williams)，摘下生涯首座大滿貫金盃的那一屆，是她攀上頂峰的第一幕。那場比賽的結尾因為小威的崩潰而讓人不愉快，大坂直美被嚇哭之後又笑了。不幸的是，這對大坂直美帶來長期的不良影響。

大坂直美推文：「其實網球媒體一直對我很好（在此我必須向那些很棒的記者致歉），我不是天生的演說者，每次面對媒體之前，我都有排山倒海而來的焦慮。我希望能完美地回答問題，因此覺得壓力很大。這次來到巴黎（法網）我又感覺到那種焦慮了，所以啟動自我保護，放棄全部的記者會。」

她同時指出，強制選手出席記者會的規定已經過時了，她盼望官方改變這個成例。

職業運動員不乏心理憂鬱者，NBA球星洛夫(Kevin Love)曾說：「事業上的成就無法讓你脫出憂鬱。身邊的親朋好友並不明白，你光是保持活著就已經耗盡意志力。」即使他拿了總冠軍，賺了很多錢又如何，「到了某個程度，你腦子裡只想著該如何結束眼前的痛苦，未來的事根本不重要。」退役游泳天王菲爾普斯(Michael Phelps)說：「我無法被醫好的，很多時候我只想成為一個路人甲而不是我自己。」

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(中時新聞網)