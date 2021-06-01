自費打疫苗能否選擇廠牌的問題，近日引發各界關注。媒體人「逆風的烏鴉」表示，綜觀各國皆存在自選空間，衛福部部長陳時中2月21日曾表示，自選廠牌方能兼顧民眾選擇權，至於為何如今變成不能自選，答案就是為了本土疫苗。逆風的烏鴉直言「這個局布了好幾個月」，並痛批政府，沒把人民需求當一回事，從頭到尾就只是要做多給國產疫苗廠而已。

逆風的烏鴉昨日（5月31日）在臉書發表文章《這個局布了好幾個月》，內文表示，這幾天開始在討論自費施打疫苗須由政府指定的問題，不管從什麼角度看，這都是個令人匪夷所思的政策，因為只要是自費、公費並存的國家，大概只存幾種「全部自選」或「公費指定，自費自選」兩種方式，公自費都指定，就他所知台灣是絕無僅有。這道理顯而易見，既然是自己付費，當然就是自己有選擇權，這就像是自費病房的概念，沒道理自費了，還由醫院指定住幾人房。

逆風的烏鴉翻出陳時中2月21日記者會後的報導，陳當時表示，不強制施打、可自選廠牌方能兼顧民眾選擇權，將防疫發揮最大功效。可見指揮中心一開始的想法，與現在並不同，而其道理很簡單，就是為了本土疫苗。

對此，逆風的烏鴉分析，這可以分成三個層面來看。第一個層面，是供給面，國產疫苗只有二期臨床，民眾信任度勢必遠不及進口疫苗，如果大量民眾自費打進口疫苗，很可能造成供需不平衡，甚至優先施打者全部打較爛的國產疫苗，順位較後的反而透過自費打進口的景象。如果這個景象出現，就會出現第二個狀況，即政府的疫苗國家隊大內宣破產。進而影響的，當然就是讓國產疫苗走後門通過緊急授權的正當性。最後一層考量，是國產疫苗沒有三期臨床，龐大的台灣民眾施打雖然不能當做全部的三期檢證，但至少會有很強的補強和宣傳效果，對國產疫苗通過國際認證和銷售，可能是有幫助的。

綜上所述，逆風的烏鴉直言，以上理由也可拿來理解為何這次捐疫苗風波，他們先前強調中央調控了。其實只要量夠，商用完全是可行的，原因就在唯有中央調控，才能幫本土疫苗做多。簡單的說，就是政府根本沒把你人民需求當一回事，從頭到尾就只是要做多給國產疫苗廠而已。

(中時新聞網)