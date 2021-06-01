國產疫苗未經第三期臨床試驗就要開放施打，引起各界爭論，國民黨立委鄭麗文痛批，「這不是草菅人命，什麼是草菅人命！」她認為，政府此舉等於是把人民當作白老鼠來試驗。

鄭麗文昨（31）日在臉書指出，對於疫苗採購不利，政府確實必須支持國產疫苗的發展，但更應提供穩定、多元、足夠的疫苗供國人選擇；然而面對疫苗採購的不順利，民間出手幫忙，政府到今天才願意讓一步與民間合作，但堅持國產高端疫苗二期就要EUA（緊急使用授權），且還要國人等到八月之後施打，這不是草菅人命，什麼是草菅人命，沒有人能保證未經過三期認證的疫苗防護效力為何，政府等於是把人民當作白老鼠來試驗。

國產疫苗未經第三期臨床試驗就要開放施打，國民黨立委鄭麗文質疑政府把人民當白老鼠。（資料照）

除了要疫苗外，也還要是有效的疫苗，鄭麗文表示，從英國變種病毒來看，英國已經施打第三劑疫苗，最新實驗結果發現，追加施打AZ疫苗第三劑引發的抗體反應「令人難以置信」，強大到足以「穿透幾乎所有變種」，且延遲接種的效果「非常高」。

反觀國產疫苗沒有經過三期試驗，鄭麗文質疑，如何確定國產疫苗對於變種病毒的成效？蔡政府有什麼理由一定要人民用未經過三期認證的國產疫苗？因此她反對國產疫苗二期通過後，直接跳過三期試驗就EUA、打到全國人民的身上。

鄭麗文指出，這幾日從蔡總統到指揮官陳時中，仍堅持由中央統籌，並堅稱到8月底，國內就會有1000萬劑國產疫苗，但我們的醫療量能真的能撐到8月嗎？WHO會核准、承認沒有經過三期試驗的高端疫苗嗎？現在要做的就是擋病毒、要疫苗。

放眼韓日兩國，鄭麗文提到，韓國共有5間生技公司研發疫苗，日本則有4家企業研發疫苗，台日韓都有國產疫苗，但韓國政府沒有把賭注全部押在國產疫苗身上，而是持續購入國際認可的疫苗，甚至拿到美國莫德納的代工；日本政府也沒有把國產疫苗EUA強迫人民施打，而是繼續做三期試驗，繼續買有國際認證的疫苗給人民施打，甚至是超買，現在還能幫助台灣。

鄭麗文表示，只有第三期臨床實驗成功的疫苗，在國際上才會被認可，人民才會安心，只有大規模的三期試驗才能驗證人體的保護力，所以發展國產疫苗並不與國人施打他國疫苗有任何衝突。挺防疫但更要有效的疫苗，她希望中央要廣納民間的建議與智慧，並接受民間團體、企業的捐贈，才能一起共度難關。

(中時新聞網)