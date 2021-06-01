台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5/19宣布全國三級警戒，不少民眾開始自主封城，根據Google統計的社區人流趨勢報告顯示，台灣零售業人流減少約5成、大眾運輸降6成、工作場所則少了四分之一，僅住宅區增加19％，引起網友熱烈討論，臉書粉專《IEObserve 國際經濟觀察》也說，這份數據看到台灣人的自律，但也看到零售業的慘況。
根據Google製作的「台灣COVID-19社區人流趨勢報告」顯示，從4月15日至5月28日期間，台灣零售業和休閒設施的人流減少48％、雜貨店和藥局少7％、公園少46%、大眾運輸站少57％、工作場所也少了26%，住宅區則增加19%人流。
臉書粉專《IEObserve 國際經濟觀察》昨分享此數據報告表示，透過這一份數據，大家可能看到的是台灣人的自律，但同時這也呈現出實體零售業的慘況，而且這份數據統計的是全台灣的數字，因此台北市和新北市預估會更慘。
貼文引起網友討論，「其實看雙北的數據更慘」、「謝謝你說出事實，在百貨零售業工作，老闆前2天說緣份就到五月底，然後這次紓困方案沒一項符合」、「這還只是三級，若升四級就慘了」、「如果能維持半年的話，才能説台灣人有素養，疫情肆虐1年半，全球各國封城很久」、「疫情剛好也是泡沫經濟的照妖鏡」。
文章來源：IEObserve 國際經濟觀察
(中時新聞網)
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