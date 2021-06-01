上銀(2049)佈局全球，日本子公司為滿足在日本當地化服務，不畏疫情，日本公司HIWIN株式會社神戶工廠昨日舉行奠基典禮，預計2022年5月完工，總投資金額達100億日圓，完工後主要作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等生產基地。

上銀日本新廠坐落於兵庫縣的神戶科學園區，基地面積為14,500平方米，預計興建一棟三層樓的建築，總建築面積約為24,650平方米。由於日本是多地震地帶，考慮到此工廠需進行精密產品的製造，地板承載力及厚度上的設計都要符合精密製造的要求，整體建築物以耐震等級七級進行設計；也特別規劃展示廳，將可增進與客戶的互動和連結。

上銀集團總裁卓永財指出，構想多時的HIWIN JAPAN營運總部終於動工，這個基地是HIWIN以日本年營業額超過300億日圓的服務能量而準備，年營業額100億日圓是日本中型企業起始的規模，相信未來上銀在日本市場有一定的份量。董事長卓文恒表示，上銀集團是半導體產業前製程設備的座標機器人最大製造廠商，未來神戶新廠也會有能量來為日本半導體設備業者提供服務機會。

(時報資訊)